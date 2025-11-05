Awaria w XTB z powodu przekręcenia INT'a xD
Dziś został przekroczony dodatni maksymalny numer transakcji i mamy ujemne wartości. Dlatego nie da się w tej chwili zamknąć pozycji.Polska5Ever
Bill Gates
PS. Wiem, wiem.
@Nick7C5: Mieliśmy taką sytuację w moim korpo (zajmujemy się systemami telekomunikacyjnymi) ale nam się udało to znaleźć wcześniej.
Pracowałem wtedy w utrzymaniu produktu jako koordynator techniczny i kolega z naszej grupy znalazł błąd który ktoś wprowadził na produkcji a polegający na tym, że przy modyfikacji wartości zegara systemowego był użyty typ całkowitoliczbowy o zbyt małej ilości bitów. Powodowało to przekręcenie
Prezes do sekretarki:
Pani Zosiu, proszę przegrać naszym partnerom wyniki za kwiecień, oni zaraz podejdą.
– Dzień dobry, czy to Panom mam przegrać wyniki miesięczne?
– Dzień dobry, tak, gdyby była Pani uprzejma, tu mamy
Nie ma opcji, żeby ktoś tam nie zgłosił tego problemu. Pewnie został rzucony do listy na kiedyś i wisiał do tej pory, aż się wysypało.
Tak samo było z 2fa. Dopóki nie zrobiła się afera nic nie robili z tematem zabezpieczeń.
Co następne? Skończy się miejsce na serwerach i nikt nie
ale 2fa było dostępne grubo przed pseudoaferą tylko że debil jeden z drugim miał na to w------e bo przecież hasło 123456 takie samo jak do każdego innego portalu wystarczy xD
jedyny błąd xtb był w tym że tego 2fa nie wymusili domyślnie