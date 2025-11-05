Jakiś czas temu poznałem kolesia, którego stary ma jakieś powiązania z polświatkiem... opowiadał mi o ludziach, których poznał i wspomniał o właścicielu magazynów w wólce Kosowskiej... ponoć ostatnio zainwestował w jakiś biznes 1 miliard zł, z czego 800 baniek, to były jego oszczędności, a 200 skredytował, bo niby za dużo nie można jednorazowo wykładać, bo ktoś się przyczepi. Ciekawe ile w tym prawdy.