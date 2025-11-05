"Ukradli mu 60 milionów"! Prawda o przejęciu eBilet przez ALLEGRO.
Piotr Krupa twórca eBilet.pl przez 10 lat rozwijał projekt inwestując czas, oszczędności oraz zyski. Pozyskał inwestorów, którzy w białych rękawiczkach ukradli jego udziały, a następnie sprzedali Allegro. Allegro miało pełną świadomość, że transakcja pochodzi z przestępstwa. Nie zareagowali!mordotymoja87
- Piotr Krupa, założyciel eBilet.pl, został pozbawiony udziałów przez swoich inwestorów, którzy sprzedali firmę Allegro. Allegro miało świadomość prawnych wad tej transakcji.
- Sąd pierwszej instancji zasądził na rzecz Krupy odszkodowanie w wysokości 62 milionów złotych z odsetkami. Problemem pozostaje jednak wyegzekwowanie tych środków, które prawdopodobnie znajdują się teraz poza Polską (m.in. na Cyprze, Kajmanach, w Luksemburgu).
- Allegro zabezpieczyło się w umowie na wypadek roszczeń Krupy, co pokazuje, że miało
- wydany został zaocznie wyrok dot. kary umownej przeciw Piotrowi Krupie;
- na podstawie tego wyroku zajęte zostały udziały przez komornika;
- następnie przekazane (sprzedane? zlicytowane? przejęte na zaspokojenie wierzytelności?) na rzecz innego podmiotu B;
- zgromadzenie wspólników spółki eBilet.pl (na podstawie czego?) umorzyło te udziały.
- KRS zarejestrował zmianę w rejestrze, tj. wymazanie udziałów niegdyś należących
@Yoreri: Czyli jak złodziej p---------i samochód, ale zabezpieczy się w umowoe z kupującym na wypadek roszczeń okradzionego, to wszystko git?
Karton przemoczony gównem na wylot.
cytat dla potomnych. index it, luke.
Potrafią one sięgać 10% ceny biletu. Kupujesz bilet na koncert za 500 zł, co samo w sobie jest posraną ceną, a oni dorzucają prawie 50 zł opłat serwisowych XD
I to w każdym portalu sprzedaży biletów tak jest. Wszyscy razem się dogadali, czy jak?
Też mi nowość, że Allegro w d ma prawo czy RODO. Te cwaniaczki od lat działaja tak, że blokują ludzią konta, przetwarzaja dane osób przez x lat wiążąc osoby wyłącznie na podstawie tego, że..mieszkają w tej samej miejscowości xD
Osobiście znam przypadek gdzie zablokowali komuś wypłatę z programu ochorony kupujących bo na koncie x należącym do zupełnie innej osoby i mieszkającej pod innym adresem powstało
Te pieniądze u rodziny sędziów na zagranicznych kontach to pojawiły się za pracę dzieci na zmywaku na emigracji. Słowo daję.
To jakis januszek biznesu, ktory chce zrobic kariere ofiary. Nic wiecej.