Kraków. 2 rotweilery i cane corso zaatakowaly ojca z dziecmi i psem.
3 grozne psy z bogata historia pogryzien puszczone luzem zaatakowaly na mojej dzielnicy. W komplecie obroze elektryczne a w tle podobno wyrok z 2023 za pogryzienie.Volodymyr_Samotyy
Komentarze (71)
@PuchaczLesny: O jakiej narracji mówisz? Że jest problem z psami i ich właścicielami? To jest fakt.
No i to i tak nie rozwiązuje wszystkich problemów ( ͡° ʖ̯ ͡°) patrz Bydgoszcz, gdzie kolesia zagryzly psy z rasy, która nie jest uważana za agresywną.
@Sexinstruktor: najpierw musiałbyś jakiegoś mieć, placku
Typ został pogryziony i prawie psa mu zabli ale dalej boi się wrzucić zdjęcie tablic - no ja p------e co za ludzie xDDDDDDDDDDDD