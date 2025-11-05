Wykopki klaszcza uszami nad wspanialoscia chinskich aut, hehe dobrze tak j-----m niemcom, j---c bmw bo wczoraj seba w e46 mi wymusil pierszenstwo!!



A potem przychodzi pan janusz z wiadomoscia

„Panie wykopku od jutra wieczny fajrant bo zamykamy, won bo psami poszczuje”



Ludzie nie zdaja sobie sprawy jak wiele rzeczy jest produkowane i montowane w Polsce dla zachodniego przemyslu Pokaż całość