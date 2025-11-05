Niemiecka montownia ZF zwolni 200 osób w Częstochowie
Niemiecki koncern motoryzacyjny ZF zapowiada zwolnienia w polskich zakładach w Częstochowie. W pierwszej połowie 2026 roku pracę straci ponad 200 osób.galaxico
Komentarze (48)
@WykopanyDzon: Dokładnie. Tylko jakiś debil może cieszyć się z upadku europejskiej (i powiązanej z nim polskiej) motoryzacji.
Źróło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ta-branza-nie-ma-lekko-Tylko-w-Polsce-ubylo-15-tys-etatow-9007729.html
A potem przychodzi pan janusz z wiadomoscia
„Panie wykopku od jutra wieczny fajrant bo zamykamy, won bo psami poszczuje”
Ludzie nie zdaja sobie sprawy jak wiele rzeczy jest produkowane i montowane w Polsce dla zachodniego przemyslu
@UjogromemGoNazwali: No i dobrze, po co mają produkować coś, co już nie przynosi nam bogactwa?
Równie dobrze można rozpaczać nad potężnym przemysłem ciężkim PRL i kopalniami.
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/koblenz/zf-koblenz-automobil-zulieferer-stellen-abbau-100.html