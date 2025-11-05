"Prawdopodobnie się rozpłaczę". Szczery wywiad Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo przyznaje, że zbliżający się koniec sportowej kariery będzie dla niego ogromnym wyzwaniem emocjonalnym. W szczerej rozmowie z Piersem Morganem Portugalczyk podkreślił, że mimo wielu lat gry trudno mu pogodzić się z myślą o rozstaniu z futbolem.gerwazy-oko
Komentarze (31)
Szanuję go za to, że jest dawcą szpiku, że nie ma tatuaży i jest zawodowcem. Prawdziwym zawodowcem.
@vojtas123: a za to że robi dwójkę też go szanujesz? (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
A został w mojej ocenie najlepszym piłkarzem jakiego mogłem obserwować za życia. Tak, rywalizacja z Messim była długa, ale Ronaldo w mojej ocenie zawsze był bardziej kompletnym piłkarzem, prawdziwym liderem swojej (co by tu