Ja pamiętam jak zaczynał to cisnąłem bekę, że co to za podrabiany Ronaldo w tym Manchesterze, do tego płaczek. Bo wtedy jedyny Ronaldo, to był ten brazylijski, który szybko rozmienił swoją karierę na drobne i miał szklane zdrowie.

A został w mojej ocenie najlepszym piłkarzem jakiego mogłem obserwować za życia. Tak, rywalizacja z Messim była długa, ale Ronaldo w mojej ocenie zawsze był bardziej kompletnym piłkarzem, prawdziwym liderem swojej (co by tu Pokaż całość