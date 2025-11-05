Do 97 zabójstw w czasie zeznań przyznał się mężczyzna o pseudonimie Horus. Wśród jego ofiar był ksiądz, biznesmeni czy nieletni. Salwadorczyk był policjantem i członkiem specjalnej grupy egzekucyjnej, którą opłacał burmistrz gminy La Paz Oeste znajdującej się w południowo-środkowej części kraju.