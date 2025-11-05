Urzędnicy skarbówki aby zdobyć prowizję gnębią przedsiębiorstwo
Firma spłaciła dobrowolnie 700 000 zł zaległości podatkowej powstałej z winy kontrahenta i oczekiwała na informację z US o wysokości należnych odsetek. Półtorej godziny po przekazaniu tej informacji skarbówka zablokowała wszystkie konta przedsiębiorcy i naliczyła dodatkowo 40 000 zł kosztów.zwirz
- #
- #
- #
- 50
- Odpowiedz
Komentarze (50)
najlepsze
Czyli dla dodatkowych 1200 zł prowizji (3% z 40 000) urzędasy postanowiły wykończyć firmę dającą pracę 50 osobom.
Czasami nie rozumiem kompletnie tego zdziwienia ludzi, że się dowiadują, iż tak, a nie inaczej działają urzędy. Urzędnik jest pracownikiem państwa. A co jest nadrzędnym obowiązkiem pracownika w firmie? Dbanie o interesy firmy. A więc pracownik, czyt. urzędnik, ma obowiązek działać w taki sposób, aby to państwo zyskało jak najwięcej. Nie obywatel, ten jest
Ktoś z lokalnych polityków prowadzi firmę w tej samej branży czy o co chodzi?
Z artykułu wynika że urząd skarbowy robi wszystko co tylko możliwe na niekorzyść firmy zamiast pomóc by dalej funkcjonowała i odprowadzała podatki
@login0654: zgarnięcie prowizji przez urzędasa. Też kojarzę taki przypadek, firma umówiła się na spłaty ratalne, była wstępna zgoda urzędu, ale gość który prowadził sprawę miał jakieś wtyki - i jak tylko się dowiedział że firma dostała zastrzyk gotówki, to natychmiast załatwił zajęcie kont i dowalenie kary. Firma oczywiście zdechła.
Otóż okazało się że akurat tego roku zmienił się formularz pit i wpisałem dobre kwoty w rubryce N a nie M. Wysłali list z wezwaniem do wyjaśnień i tego samego dnia weszli na konto.
Jeden
polski urzędas dojedzie Polaka a niemcowi w dupe wejdzie z uśmiechem!!!
Jak to powiedział Piłsudzki . Kraj wspaniały tylko ludzie ku.wy
Jeżeli ktoś spełnia powyższe warunki to jest to modelowy i najlepszy przykład obywatela wedle władzuchny. Czego nie rozumiecie?
@Wiktor426: ile kosztują plus minus takie praktyki? pewnie też mogą być trochę niewygodne dla niektóych biznesów? czy wszystko łatwo i przejrzyście?