Samozbiory. Rolnicy mają zapłacić VAT nieuzyskanych przychodów!
Komentarze (106)
Tak, bo wcześniej rolnik ten podatek odliczył. Czyli jeżeli nie sprzeda tylko odda, to nie ma podstawy do odliczenia podatku, bo poniesione koszty nie są kosztami kwalifikowanymi. Co innego byłoby spisanie tego towaru na straty i np utylizacja.
Trochę szukanie sensacji na siłę. Podatek VAT na tym polega że płaci go ostatni w łańcuchu dostaw. Oczywiście
@HabaHabaZutZut: Kiedyś był artykuł o piekarzu, który robił w ten sposób przekręty na pieczywie.
Teraz uaktywniły się pasożyty ludzkie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Każdemu mieszkanie ukradzione pracuącym i kawałek pola zabrany obszarnikowi.
Socjalizm v.34