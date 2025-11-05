Miliardy na górnictwo, a tylko 11% trafia do kopalń. Gdzie reszta pieniędzy?
147 miliardów złotych - tyle łącznie wyniosły dopłaty do sektora górniczego przez ostatnie 35 lat. Wielomiliardowe koszty będziemy ponosić jeszcze długo po tym, jak zostaną zamknięte ostatnie kopalnie. Dlaczego?Z_ostatniej_chwili
Komentarze (8)
"W 2023 roku, gdy sektor zmierzał ku zapaści, przeciętne wynagrodzenie w górnictwie notowało rekordy, sięgając w grudniu 20 136 złotych brutto. Do pensji dochodzą liczne dodatki, takie jak "Barbórka" czy czternasta pensja."
NIe kopał bys, chyba że masz znajomości.
@zatyczkos: pamiętaj że to dotyczy nie tylko kransoludów fedrujących pod ziemią ale też wszystkich innych w "górnictwie" czyli wszystkich pracowników biurowych itp
im także przysługują branżowe przywileje jak barbórki, czternastki itp