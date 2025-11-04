Katastrofa samolotu UPS
@zagubionychromosom: pociągi też nie mają a jakoś biegają, może trochę zrozumienia i akceptacji, co? ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
z Avheralda:
https://www.youtube.com/watch?v=9hqtRdCOJrE
UPS 2976 to Boeing MD-11F (freighter, czyli transportowiec towarowy), bestia z lat 90., z trzema silnikami GE CF6-80C2. Te ptaszyska latają na trasach transkontynentalnych jak Louisville-Honolulu (ok.
Na jednym z filmików, tym z tego stojącego pojazdu, widać, że samolot przekręca się w trakcie upadku na lewe skrzydło, więc ta utrata nośności z lewej strony była chyba widoczna.
@verres: Wygląda na to, że ten w trakcie startu był już dwusilnikowy :-/
To ujęcie może przypominać katastrofę pod Smoleńskiem. Trochę straszne (╯︵╰,)
Smoleńsk jest "Niet analoga w mirie" i niech tak to zostanie, bo inaczej musiałbyś połowę Polaków zamknąć w pace .
- Samolot UPS nr 2976 wystartował z lotniska w Louisville i miał lecieć do Honolulu (Hawaje).
- Katastrofa nastąpiła tuż po godzinie 17 czasu lokalnego, krótko po starcie.
- Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać ciemny dym i płomienie, a port lotniczy został tymczasowo