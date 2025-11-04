Policja jedzie ponad 180 km/h na autostradzie A2
Komentarze (68)
najlepsze
Fake
ale sebki walą konia żeby tylko napluć na policje za to że ich ganiają za walenie wódy pod sklepem xD
Tu masz porównanie, jak ogniskowa wpływa na postrzeganie prędkości.
https://www.youtube.com/watch?v=54Oy75Bnu_Q
Non stop manipulacja zoomem zmieniająca perspektywę.
Jedyne co ten film udowadnia to, że w samochodzie nagrywającego licznik pokazał 182km/h, ale sposób jego realizacji budzi raczej wątpliwości aniżeli przekonanie.
Licznik pokazuje 182, więc jest pewnie niewiele ponad 170. Prędkość przekroczona, ale z tymi teoriami spiskowymi, to dajcie spokój. xD
Fejki dla plusów wrzucacie czy po prostu macie w dupie czy film to manipulacja?