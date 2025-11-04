Film nagrany tak, żeby nie można było nawet policzyć czasu przejazdu między słupkami kilometrażowymi.

Non stop manipulacja zoomem zmieniająca perspektywę.



Jedyne co ten film udowadnia to, że w samochodzie nagrywającego licznik pokazał 182km/h, ale sposób jego realizacji budzi raczej wątpliwości aniżeli przekonanie.