Teraz wezmy pod uwagę lekarzy zarabiających ponad 50k za miesiąc. Nie uważam, że wielu z nich jest wybitnych i zasługuje na takie zarobki, jednak to dosłownie jednostki w skali kraju. Jeżeli mamy takich lekarzy, którzy zarabiają te 100k i więcej miesięcznie tylko stu, to miesięczne ograniczenie ich pensji do 50 tysięcy miesięcznie to ponad 5 milionów, które można przeznaczyć na ten cel. Teraz jak weźmiemy skalę całego kraju to nagle okazuje się, Pokaż całość