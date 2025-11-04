Szpitale przekładają zabiegi, bo NFZ nie płaci [edycja 2025]
Szpitale, w których "wyrobiono normę" zabiegów na ten rok, nie dostają pieniędzy za nadwykonania, więc operacje są przekładane. Lekarze i pielęgniarki chcą pracować, ale muszą siedzieć w pracy i nie pracować. Paradoks NFZgimnazjumqqq
https://konkret24.tvn24.pl/polska/stalowa-wola-zolnierze-z-ukrainy-lecza-sie-w-polskich-szpitalach-mamy-wyjasnienie-st8733335
Ale temat był o NFZ, więc wyjaśniłem, że twoje urojenia nie mają z tym nic wspólnego.
I żeby było jasne. Tak - za Tuska nie ma pieniędzy za leczenie Polaków ale są pieniądze na leczenie Ukraińców. I DOKŁADNIE TAK SAMO było za kaczora. I tak jest od bardzo dawna w PL.
(Inna kwestia to jakość tych zajęć - zajęcia z anatomii w takim Radomiu wiele lat odbywały się bez prosektorium, a jedynie na podstawie plastikowych modeli)
I raczej nikt nie siedzi, robi się inne zabiegi, choć można by było robić więcej.
Trza zająć całe wynagrodzenia na poczet służby zdrowia ale obawiam się że i to by nie wystarczyło
@gimnazjumqqq: Oprócze tego podniesiono składkę zdrowotną, żeby móc później zabrać z budżetu NFZ 13mld zł (w 2023), nie wiem jak to wyglądało w kolejnych latach
https://oko.press/ustawa-zabieramy-pacjentom-13-mld-zlotych