Co robić jeśli cię dopadną: Podczas ataku azjatyckiego szerszenia zachowaj zimną krew — to nie pszczoła, tylko owad, który poluje jak drapieżnik.

Nie machaj rękami, bo ciemne ruchome kształty kojarzą mu się z niedźwiedziem, jego naturalnym wrogiem.

Zdejmij czarne ubranie i rzuć je w bok — może je zaatakować zamiast ciebie.

Uciekaj zygzakiem, chowając się za drzewa lub samochody, by zgubić śledzące cię owady.

Nie skacz do wody — będą czekały, aż Pokaż całość