Setki użądleń przez szerszenie i śmierć w kilka godzin. Tragiczny finał rodzinny
Wakacje marzeń zamieniły się w koszmar. W Laosie, podczas rodzinnej przygody na tyrolce, dyrektor prestiżowej amerykańskiej szkoły wraz z nastoletnim synem zostali zaatakowani przez rój azjatyckich szerszeni olbrzymich. Użądleni ponad 100 razy, zmarli w lokalnej klinice.Stopa_Szopa
- #
- #
- #
- #
- 26
- Odpowiedz
Komentarze (26)
najlepsze
Te pomarańczowe przerośnięte bydlaki niedawno się w USA pojawiły, ale w Europie nie ma jeszcze. Na szczęście.
podwójne standardy; dla lokalnego to tylko śmierć, dla Amerykanina przeżycie metafizyczne... cytując klasyczkę
Nie machaj rękami, bo ciemne ruchome kształty kojarzą mu się z niedźwiedziem, jego naturalnym wrogiem.
Zdejmij czarne ubranie i rzuć je w bok — może je zaatakować zamiast ciebie.
Uciekaj zygzakiem, chowając się za drzewa lub samochody, by zgubić śledzące cię owady.
Nie skacz do wody — będą czekały, aż