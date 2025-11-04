Dawtona i brak sprawozdań finansowych w KRS. Ostatnie sprawozdanie to połowa2022
Pamiętacie spółkę od kupna za półdarmo działki pod CPK? Dlaczego w tej spółce nie ma jeszcze kuratora sądowego, a prokurator nie siedzi na na prezesie i członkach rady nadzorczej???konkarne
Komentarze (31)
- biorą dywidendy po 6 mln zł rocznie, pewnie wynagrodzenia zarządu w pyte...
- zysk spółki za połowę roku chyba ponad 30 mln zł, a oni z NCBiR dostają 10 mln zl dotacji...
Czego nie rozumiecie?
Okradanie zwykłych ludzi w pełnej okrasie. Firmy, które stać na wszystko, a biorą hajs ja jacyś żebracy i głodujący. Ty masz 500+ i się ciesz :)
Nowoczesny swiat w pigułce, dla plebsu dziki kapitalizm, dla bogatych socjalizm
Corka na Eurowizje musi jechac a nie tam jakies sprawozdania xD
Ewangelia wg świętego Janusza Polaka głosi - "prawo dla szaraków jest. Bogacze mają wpływy"
Ament
Jednak PiS bez powodu nie chowa głowy w piasek.