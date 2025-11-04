"Big Short" inwestor postawił 1.1mld USD na spadek akcji Nvidii i Palantira
Michael Burry, który obstawiał krach na amerykańskim rynku nieruchomości w okresie poprzedzającym kryzys z 2007 roku, postawił 1,1 mld dolarów na spadki akcji producenta chipów Nvidia i firmy programistycznej Palantir.konradpra
Burry nie jest jasnowidzem i nie ma patentu na nieomylność ryzykuje ogromną kasę licząc na wygraną
Stanie sie to co zwykle, ceny akcji spadną, ktoś straci, ktoś zarobi a potem wszystko wróci do normy
trzeba znać umiar w życiu
@Miszczu_wszystkiego: on chyba zarządza funduszem inwestycyjnym
Swoim by nie ryzykował. To byłby h----d
Basically abolish elektryk, hydraulik and śmieciarz...
...sprzedawca, kasjer, kurier, taksówkarz, pani z okienka w banku,....
Żebyś się nie zdziwił kiedyś.