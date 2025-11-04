Na szczęście można oszukać system i być wesołym emerytem w wieku 45 lat, z odprawa mieszkaniowa i 6 pensjami gratis.

Wystarczy w wieku 20 lat iść w kamasze, albo do milicji.

13 pensji rocznie, dodatki i emerytura większa niż pensja zwykłego niewolnika.

Szkoda że taki stary jestem i że tak dobrze się uczyłem :)