Bielsko-Biała: Dwóch Polaków brutalnie pobitych przez Gruzinów
W nocy z 31 paź. na 1 lis. w lokalu Kebab Arafat przy ul. 3-Maja w Bielsku doszło do brutalnego pobicia dwóch 20-letnich Polaków. Jeden z nich siłował się na rękę z Gruzinem. Atmosfera miała być przyjazna. Po wygraniu pojedynku dostał butelką w głowę. Policja zapytała czy chcą zgłosić incydent xDMakavlani
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 77
- Odpowiedz
Komentarze (77)
najlepsze
"Zwrócono również uwagę na – cytując relację – bierność i opieszałość policjantów, którzy widząc skalę obrażeń mieli pytać
Policjanci, jeżeli potwierdzi się to co opisane w artykule nagana ze wpisaniem do akt
Czyli jak Polak kogoś pobije to idzie do więzienia, a jak obcokrajowiec to go wydalamy z kraju?
To po co ganialiśmy Majtczaka po obcych landach? Przecież wyjechał z Polski... ¯\(ツ)/¯
@Zylet: przypadek Szarpanki
Dlatego ja nawet już swoich poglądów nie określam jako prawicowe
@nieco: Kurde, właśnie napisałeś wszystko czego dokładnym zaprzeczeniem jest neuropa. Czytam wykop dłużej niż te 6 lat na profilu i pamiętam co się działo.
Najbardziej zapadła mi w pamięć polaryzacja, założyłem konto żeby o niej ostrzegać, ale wszyscy mieli to gdzieś bo byli już połknięci przez kalki poznawcze i psychologiczne pułapki myślenia plemiennego,
@Pytalski_malopolan: przecież to ich praca właśnie. Udział w grupach przestępczych, ochrona pleców, odzyskiwanie długów, odzyskiwanie wygranych z przegranych zakładów np. w siłowaniu na rękę, itd. ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
@Pytalski_malopolan: Tak. Chętnie podejmują się prac naprawczych, oczyszczania mieszkań, sprzątania garaży...