W nocy z 31 paź. na 1 lis. w lokalu Kebab Arafat przy ul. 3-Maja w Bielsku doszło do brutalnego pobicia dwóch 20-letnich Polaków. Jeden z nich siłował się na rękę z Gruzinem. Atmosfera miała być przyjazna. Po wygraniu pojedynku dostał butelką w głowę. Policja zapytała czy chcą zgłosić incydent xD