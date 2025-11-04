221 mln zł na szczepionki, które nie chronią dzieci
Szczepionka przeciwko pneumokokom PCV10 nie zapewnia ochrony m.in. przed najgroźniejszym serotypem 19A, odpowiedzialnym za ponad 60 proc. przypadków wielolekoopornych infekcji u dzieci do 5. roku życia.Bobito
Komentarze (23)
Dodatkowo to nie jest tak że sama szczepionka nie jest skuteczna. Nie zawiera antygenu serotypu 19A który jest u nas popularny. Gdzie są inne szczepionki które obejmują również ten typ.
Wątpliwości budzi sam przetarg co sugeruje że politycy czy urzędnicy zostali przekupieni. Nie jest to po prostu ich głupota.
W tym 2 mld zł na szczepionki, co daje 132zł na każdego pracującego.
Ale chroni przed wszystkimi innymi czyli tymi, które odpowiadają za 40% przypadków?
@zagubionychromosom: I rtęć! Widziałem jak do szczepionek przelewają rtęć ze starych termometrów! (╭☞σ ͜ʖσ)╭☞