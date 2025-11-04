Ja swojejgo bąbelka nie szczepilem na te pneumokok, za każdym razem namawiali jak byłem na obowiązkowych (pewnie jaka prowizja od sprzedaży ) Koszt chyba 200 zł ale w mazowieckim jakiś program jest i można za darmo. Dobrze że wcześniej dołączyłem na FB do grupy o szczepionkach tam wszystkiego się dowiedziałem. Szczepipnki tylko obowiązkowe aby nie mieć problemów