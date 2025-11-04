No trochę to powalone, jak wynajmowałem miejsce postojowe od spółdzielni to płaciłem 250zł/mc. Ale jakbym chciał kupić to na osobną księgę wieczystą i czynsz za miejsce postojowe wyniósłby prawie 300zł xDDDDDD



Dla kontrastu, powiem, że teraz się przeprowadziłem, mam miejsce parkinowe na wspólnej księdze z mieszkaniem i płacę za nie raptem 40zł/mc