"Podatek od garażu dla niektórych 10 razy większy. Reakcja RPO"
"Rzecznik Praw Obywatelskich krytykuje różnicowanie stawek podatku od nieruchomości dla garaży w zależności od ich lokalizacji. Według RPO, obecne przepisy naruszają konstytucyjną zasadę równości, gdyż garaże - niezależnie od tego, gdzie się znajdują - pełnią tę samą funkcję."paramedix
Komentarze (11)
Konsekwencją to nie w przypadku podatków. Tutaj przypadkiem zawsze masz zapłacić więcej.
Ja bym w ogóle podniósł drugi próg podatkowy do wysokości 3-krotności średniej pensji, a dowalił kataster za każde mieszkanie powyżej
Dla kontrastu, powiem, że teraz się przeprowadziłem, mam miejsce parkinowe na wspólnej księdze z mieszkaniem i płacę za nie raptem 40zł/mc