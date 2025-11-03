Pierwszy polski statek kosmiczny. "Będziemy mogli konkurować z największymi"
Polski sektor kosmiczny notuje kolejny przełom. Rozpoczęła się nowa faza prac nad pierwszym polskim pojazdem do transportu i serwisowania satelitów na orbicie - RAVEN. Konsorcjum pod przewodnictwem PIAP Space ogłosiło przejście do etapu B1, obejmującego szczegółowe opracowanie projektu...ZobaczLink
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 81
- Odpowiedz
Komentarze (81)
najlepsze
@glaaki: Mówisz o tych kapiszonach strzelanych z lawety z technologią na poziomie młodzieżowych zawodów modelarskich? XD Chciałbym się mylić ale mi to z daleka wali perowskitami i izerą.
- polski przemysł samochodowy
- polski przemysł lotniczy
- polski przemysł rakietowy
konstrukcja statku kosmicznego wydaje się naturalną konsekwencją.
Należałoby też dodać, że wsparcie polskiej AI i polskiej Doliny Krzemowej będzie kluczowe.
https://www.youtube.com/watch?v=UxxLJ30lZ-A
TV ReSSpublika się nie wyrobi na zakręcie