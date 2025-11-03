Google AI chce skanować prywatne maile i pliki. Wszystko dla naszego dobra
Google chce połączenia sztucznej inteligencji z prywatnymi danymi użytkowników przechowywanymi w usługach takich jak Gmail, Dysk Google, Dokumenty czy Kalendarz. Projekt ma na celu dostarczanie bardziej osobistych wyników, dopasowanych do życia, planów i przyzwyczajeń każdego użytkownika.jestemjakijestem1212
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 47
- Odpowiedz
Komentarze (47)
najlepsze
Dla niekumatych: w chińskich telefonach normą jest aplikacja WeChat - najprościej mówiąc, jest to Messenger, Facebook, Instagram, Amazon i Paypal w jednym. Do tego cała masa wtyczek. Ta aplikacja jest tam coraz mocniej must-have - bez telefonu z WeChatem coraz trudniej jest tam cokolwiek załatwić i płacić. Można nawet za jej pomocą być obecnym na rozprawie
Twierdzi tak dopóki sam nie zrobi literówki tam gdzie nie trzeba albo przypadkiem wklei zdjęcie Kubusia Puchatka - 10 lat w lagrze.
@kwanty: Protonmail szyfruje, ale tylko do Protonmaila. To jest właśnie ten b----l, że każda poczta szyfruje tylko lokalnie, ale jak chcesz wysłać do kogoś "w kosmos" to szyfrowania być nie może. Po prostu sam koncept maila nie zakładał nigdy szyfrowania i nie ma żadnego standardu
Dużo lepsze jest Yandex wtedy. Widzę że nawet serwery należące do google jeśli zawierają dorosłe treści wymagają weryfikacji wieku od użytkowników, a jeszcze niedawno tego nie było.
Było kiedyś znalezisko o tym jak na prywatnym dysku Google trzymał zdjęcia, dokumenty z pracy i konto zostało zablokowane bo było jako prywatne nie firmowe(są inne ceny)
Więc skąd wiedzieli jak nie z tego że skanują wszystkie pliki.