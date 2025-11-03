Zachwycacie się chinami a jednocześnie przeraża was to co w chinach jest normą.

Pokaż całość

Dla niekumatych: w chińskich telefonach normą jest aplikacja WeChat - najprościej mówiąc, jest to Messenger, Facebook, Instagram, Amazon i Paypal w jednym. Do tego cała masa wtyczek. Ta aplikacja jest tam coraz mocniej must-have - bez telefonu z WeChatem coraz trudniej jest tam cokolwiek załatwić i płacić. Można nawet za jej pomocą być obecnym na rozprawie