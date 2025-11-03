Bo jak się jest bogolem, to kasa robi się sama. Nawet jak nakupisz nieruchów i wynajmiesz firmę co ci to ogarnia. To jak w paru trafisz na najemce co nie płaci, to reszta mieszkań to przykryje. Inaczej inwestuje mirek na minimalnej, co po kołchozie nie ma sił usiedzieć na kanapie, a inaczej pan bogol z milionami na koncie i sztabem realnych doradców i ekspertów co pomagają pomnożyć jego kapitał