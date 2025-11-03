W te sumy aż trudno uwierzyć. 10 najbogatszych w rok zyskało 700 mld dolarów
"Nadeszła nowa amerykańska oligarchia" - stwierdziła prezeska Oxfam America Abby Maxman, komentując najnowszy raport konfederacji organizacji pozarządowych. Wynika z niego, że dziesięciu najbogatszych Amerykanów wzbogaciło się w ubiegłym roku o blisko 700 mld dolarów.Stopa_Szopa
- #
- #
- #
- #
- #
- 16
- Odpowiedz
Komentarze (16)
najlepsze
Dodatkowo jak ktoś mówi o zarobkach w USA, ekonomii itp - pamiętajcie
@UberWygryw: ale za trumpa jej wpisali ten dlug czy co? Ze jak nie będzie prawactwa to co wtedy? Z wami to naprawdę nie wiadomo od czego zacząć w ogole. Btw wy na lewicy popieracie likwidacje fed?