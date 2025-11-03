Mój ojciec pracował z nim i to był Wielki Człowiek. Teraz Religa w grobie się przewraca, gdy widzi jak Polacy traktują lekarzy ( ╯ ︵ ╰ ,). Mój ojciec mówi, że jak umrze to będzie prosił Boga Najjaśniejszego i Umiłowanego, aby Polakom już nigdy nie zsyłał Wielkich Ludzi :( I wiecie co jest najsmutniejszego? Nawet na wykopie czytam jak jadą po lekarzach, a co wam lekarz zrobił wykopki? Że was uratował? Że Pokaż całość