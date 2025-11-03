Zabrze świętuje 40 lat pierwszego przeszczepienia serca w Polsce
Zabrze świętuje 40. rocznicę pierwszego udanego przeszczepienia serca w Polsce, przeprowadzonego 5 listopada 1985 r. przez zespół pod kierunkiem Zbigniewa Religi.darosoldier
Komentarze
najlepsze
@danek-krakoski: Tu masz rację natomiast o tyle takie same jak teraz że rodziny lekarskie przepychały swoich kaszojadów, przepychają i będą przepychać chyba że młody serio zbyt wiele razy na głowę upadł. Do tego myślisz że wtedy w medycynie nie było polityki?! Przecież nawet w filmie o Relidze pokazali jak to wyglądało. To że on miał zapał, talent i mu się udało to była kwestia niemal losowa.
@variat: dokładnie. Nie jeden utalentowany człowiek dawał dyla z Polski w trakcie i po PRLu, bo było większe dziadostwo niż obecnie. Decydował zbieg okoliczności.