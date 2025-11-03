Ktoś to przeczytał zanim skomentował? Żaden zdrowy na umyśle admin nie instalował kopii 1:1 na x komputerów z tym samym SID bo to proszenie się o masę problemów. Narzędzia do takich instalacji od dawna mają opcję generowania SID więc jak ktoś ogarnia swoją robotę to nie ma problemu a w domowych warunkach problem raczej nigdy nie wystąpi albo jest co najmniej mało prawdopodobny.