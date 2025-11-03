no ale się afera zrobiła i pojechali wszyscy z epitetami tylko nie tam gdzie trzeba;

ale po kolei:

afera jest głównie o około 450 lekarzy w Polsce (1%) których wykazano, że zarabiają >100k miesięcznie (kontrakt).. i o SOR, który jest takim kanałem, że nie można znaleźć chętnego lekarza po studiach za 100k miesięcznie.. i wyraźnie w raporcie AOTMIT pisze, że mediana zarobków lekarzy to 20tys BRUTTO (czyli na rękę około 10tys pln) - i Pokaż całość