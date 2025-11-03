Gdzie są pieniądze na zdrowie z Nowego Ładu? Co z jakością?
Nowy Polski Ład wpompował ogromne pieniądze w ochronę zdrowia. "Więcej na zdrowie" było jednym z 5 filarów ładu (znalezisko linkuje archiwalny opis tego filaru). Miało to zapewnić wzrost jakości. Jednak pacjenci zdają się wzrostu nie widzieć (powiązane) - dlaczego pieniądze nie pomogły?tomasztomasz1234
Komentarze (37)
Coś tam z sercem się się dzieje, po wizycie skierowanie na holtera 48h i przy rejestracji termin na 25 kwietnia xD ja mówię do pani w rejestracji "proszę pani, ja mam wtedy termin porodu, ginekolog zlecił sprawdzenie czynności serca na cito, następna wizytę u niego mam przed bożym narodzeniem, nie mogę tak długo czekać" po czym pani Anetka z rejestracji "cudownie" znalazła termin za 2 tyg
Jak do dziurawego wiadra bedziesz lal wode to go nie napelnisz :P
- system w którym ktoś nie przychodzi do lekarza bo nie odwołał wizyty jest na korzyść lekarza - masz mniej roboty i więcej czasu na netflixa na dyżurze
- bez dobrego systemu nie widać jak ktoś jest efektywny i ile popełnił błędów
- bez dobrego systemu nie widać na ilu etatach pracujesz jednocześnie i czy robisz przerwy pomiędzy zmiana szpitala
