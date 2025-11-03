Dziś byłam w przychodni u kardiologa,

Coś tam z sercem się się dzieje, po wizycie skierowanie na holtera 48h i przy rejestracji termin na 25 kwietnia xD ja mówię do pani w rejestracji "proszę pani, ja mam wtedy termin porodu, ginekolog zlecił sprawdzenie czynności serca na cito, następna wizytę u niego mam przed bożym narodzeniem, nie mogę tak długo czekać" po czym pani Anetka z rejestracji "cudownie" znalazła termin za 2 tyg Pokaż całość