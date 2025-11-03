Sahara może się zazielenić? Naukowcy przewidują nawet 75 % więcej opadów
Zespół naukowców z University of Illinois Chicago przeanalizował ponad 40 modeli klimatycznych i ustalił, że do końca stulecia ilość opadów na Saharze może wzrosnąć nawet o 75 %. Badacze tłumaczą to zmianami w cyrkulacji atmosferycznej i wzrostem wilgotności w Afryce Zachodniej.m1ck
@Griev: Jak się w tym zorientujesz to daj zna/zawołaj...
Robiła już to wielokrotnie na przemian z pustynnieniem więc.... nie znam praw fizyki które by miały to uniemożliwiać :]
I jeszcze jedno na Saharze
Roczne opady deszczu w Egipcie są bardzo niskie, wynoszą średnio od 25 do 50 mm w większości kraju. Najwięcej deszczu spada na północnym wybrzeżu (np. w rejonie Aleksandrii), gdzie może to być około 200 mm rocznie, głównie podczas zimy
( ͡° ͜ʖ ͡°)
@tetraedr: Na szczęście człowiek nie ma żadnego wpływu na nic i nie doprowadził do zniszczenia aralskiego ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ale ogólnie tak, Sahara to działalność natury głównie, chociaż w jakimś stopniu człowiek się przyczynił do tego (a przynajmniej są różne opinie na ten temat)