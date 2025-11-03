Biedronka dostaje możliwość wglądu do CEPiK-u, 90 min parkowania pod sklepem...
... a po przekroczeniu czasu z automatu mandacik. Pod sklepami Biedronki kończy się era parkometrów i papierowych bilecików. Największa sieć dyskontów w Polsce testuje nospicmen
- #
- 54
- Odpowiedz
Komentarze (54)
najlepsze
A przede wszystkim - każdy płatny parking który nie jest komunalny powinien mieć szlaban na wjeździe
Może odzyskałbym w ten sposób moje długi, a i Cyfrowy Polsat ściągnąłby
Jesteś geniuszem.
to lataj do sklepów dla bogaczy i przepłacaj
łatwo namierzyć, np kamery + identyfikacja po Twojej karcie płatności itp
Ciekawy jestem, czy którykolwiek z nich obsługuje w ogóle tablice dyplomatyczne albo np. białoruskie.