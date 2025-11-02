Zagryziony przez psy. Materiał z partnerką Pana Marcina
Hej Wykop. Wrzucam swój materiał o sprawie Pana Marcina, którego zagryzły psy. W odcinku wzięła udział również jego partnerka, która opowiedziała o wielu szczegółach. Zachęcam do oglądania.kezu5osiem100
Trzeba nagłaśniać to wszystko!
Jeśli uważacie że materiał tutaj nie pasuje, zabiera uwagę od tematu albo cokolwiek takiego to zgłaszajcie i usuńcie. Nie mam z tym problemu. Tylko że w sprawie niżej brak zasięgu na YT powoduje że materiał nie dociera do ważnych osób. W przypadku Pana
ZABIC TE PSY. NIE MA OPCJI. Zaraz jakas fundacja z idiotkami sie znajdzie "Ratujemy malinosy i mixy malinosow". Utylizacja nawet jako cel dla mysliwych, przyda sie.