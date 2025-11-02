Badacze: żadne pokolenie po 1939 roku nie osiągnie średnio 100 lat
Naukowcy z Uniwersytetu Wisconsin-Madison przeanalizowali dane z 23 krajów i ponad 100 lat historii. Okazało się, że po 1939 roku tempo wydłużania życia spadło nawet o 52%, a żadne pokolenie urodzone po tej dacie nie osiągnie średnio 100 lat.iza-anna
Komentarze (84)
@elgebar: ale jest mowa o liczeniu średniej - nie będzie średniej powyżej 100 lat
czyli jeżeli kiedyś ludzie umierali często jeszcze w dzieciństwie, to średnia spadała
teraz medycyna zrobiła postępy i praktycznie każdy przeżywa do dorosłości - ale średnia i tak nie przebije 100 lat
chyba zresztą nigdy i nigdzie nie było 100 lat średnio - już sensowwniejszym wskażnikiem by było ile % populacji
Do tego dochodzi jeszcze psychika. Jak człowiek ma 4 latka to czyta bajki i go to dziwi i cieszy. Jak ma 12 to książki przygodowe, 15 - 40 beletrystykę, fachowe i naukowe. Później to już chyba tylko fachowe i naukowe, a jeszcze późnej dochodzi Radio
to takie troche marzenie wciskane nam przez korpo - pracuj ciezko, kupuj suplementy, stosuj diety, dbaj o srodowisko, badz odpowiedzialny... jak juz bedziesz tym emerytem to
Obecny przyrost wynika z wyeliminowania najbardziej upierdliwych chorób i przyczyn śmierci które były banalne w leczeniu,
@Jare_K: I dlatego zastanawia mnie w jakim kierunku pójdzie nasza ewolucja. Sztuczna Inteligencja pokazuje, że ona wcale nie musi iść w udoskonalanie nas jako ludzi a bardziej w stworzenie nowego gatunku.
Zobacz, że jeszcze 100 lat temu gdyby człowiek miał do wyboru - zachować ciało i żyć jak żyje albo
@Sam_Altman: gadzi mózg odpowiada na to pytanie - nasz bios odpowiada ze podtrzymanie funkcji życiowych i
Każda kolejna innowacja nie daje już skokowego wzrostu przeżywalności dla znacznej części populacji albo nie eliminuje istotnej choroby a jedynie nieco poprawia średnią.
W rzeczywistości długowieczność dopiero ludzkość czeka i wydłużanie życia wystrzeli jak z procy, ostatecznie uzyskując nieśmiertelność.