To nie jest kraj dla przedsiębiorców... Polska straciła najwięcej firm w Europie
W Polsce odnotowano największy spadek netto liczby aktywnych firm.kenai
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 54
- Odpowiedz
W Polsce odnotowano największy spadek netto liczby aktywnych firm.kenai
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (54)
najlepsze
Wszelka dyskusja o tym napotyka opór pracowników, którzy wrzeszczą, że przedsiębiorcom to jest za dobrze.
Państwo zlicytuje Cię teraz, na poczet Twojej przyszłej emerytury xD
Jedyne rozwiązanie na to, to ZUS %, jak w Czechach.
"Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą w Czechach trzeba płacić ubezpieczenie społeczne w następującej wysokości: ubezpieczenie emerytalne (ZUS) w wysokości 14,6% z podstawy do opodatkowania."
"W innych krajach UE dla samozatrudnionych składki społeczne/zdrowotne są zazwyczaj obowiązkowe, ale nie sztywne jak u nas – często proporcjonalne do dochodu (0 zł przy zerowym zysku), z ulgami dla niskich zarobków. Porównanie (min. obciążenie, 2025, ≈4,3 zł/€):
Czechy: Obowiązkowe, ale ~300-400 €/mc (1300-1700 zł)
popatrzcie na hurtownię Panda, która zostawiła wiele długów po sobie,
trzeba być nie normalnym, aby prowadzić obecnie własną działalnoć,
a rzekomo PO miało wspierać je