Jesteśmy jedynym krajem w Europie oprócz Hiszpanii, gdzie płacisz ryczałtowy ZUS, 2000zł czy zarobiłeś czy też nie.

Wszelka dyskusja o tym napotyka opór pracowników, którzy wrzeszczą, że przedsiębiorcom to jest za dobrze.

Państwo zlicytuje Cię teraz, na poczet Twojej przyszłej emerytury xD



Jedyne rozwiązanie na to, to ZUS %, jak w Czechach.

"Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą w Czechach trzeba płacić ubezpieczenie społeczne w następującej wysokości: ubezpieczenie emerytalne (ZUS) w wysokości 14,6% z podstawy do opodatkowania."