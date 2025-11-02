Hity

tygodnia

Wyrzucał śmieci, a po zwróceniu uwagi staranował auto
Wyrzucał śmieci, a po zwróceniu uwagi staranował auto
3846
Afera: Jak lekarze organizują lobbing na zamkniętych grupach
Afera: Jak lekarze organizują lobbing na zamkniętych grupach
2532
Dość tej chorej zmiany czasu, tylko czas letni!
Dość tej chorej zmiany czasu, tylko czas letni!
2513
Amstaff rzucił się na dziecko. Prokuratura umorzyła śledztwo
Amstaff rzucił się na dziecko. Prokuratura umorzyła śledztwo
2315
YouTube zabrania filmów o omijaniu zabezpieczeń Windows 11.
YouTube zabrania filmów o omijaniu zabezpieczeń Windows 11.
1913

Powiązane tagi