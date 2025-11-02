Liczba przypadków raka przed 50. rokiem życia wzrosła o 79% w ciągu 30 lat
Coraz więcej przypadków nowotworów diagnozuje się u osób młodszych niż 50 lat. Zjawisko to, określane mianem "raka wczesnego początku", dotyczy przede wszystkim pokolenia urodzonego w latach 80. i 90. XX wieku, czyli tzw. millenialsów.lu_stro
Komentarze (156)
najlepsze
@misk4cy: xD
jakie masz szurskie podstawy do obrazania oleju rzepakowego?
Coś tu nie gra, bo przecież w naszym regionie dawniej chlało i paliło się zauważanie więcej, a problem rzekomo dotyka młodych.
@Derpinardus:
Jest takie stare powiedzenie, kto pije i pali nie ma robali. I jak widać się sprawdzało ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@MxS89x: W Japonii mają nawet gorzej, bo mają kult pracy, a mimo to jest u nich dużo lepiej z długością życia. Bardziej obstawiałbym jakość żywności i wszelkich dodatków do niej. Szczególnie cukier czy syropy glukozowe, które są dodawane na każdym kroku.
(UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom
informacji na temat żywności. Nie ma nowszego z tego co wiem.
Ludzie którzy teraz mają 35-50 lat to pierwsze pokolenia wychowane na taniej masowej i wysoko przetworzonej żywności. Teraz będą efekty tego guana.