Prawda jest taka, że żyjemy coraz szybciej. Jemy w biegu, śpimy mało, wiecznie w stresie. Do tego zawsze musimy być dostępni i dawać z siebie 100% czy to w pracy, czy w życiu prywatnym. Do tego inne czynniki jak u----i, nieprawidłowa dieta, czy obciążenia genetyczne. I mamy receptę na utratę zdrowia. Dodajmy do tego wpierdzielanie suplementów na wszystko + nadużywanie leków przeciwzapalnych i mamy efekty.