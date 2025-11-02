Szybki i wściekły w Mitsubishi
Mistrz kierownicy w Mitsubishi w Szczecinie 31.10.2025 Szczecin ul. Derdowskiegostopchamteam
Komentarze (33)
najlepsze
Tylko lekki łuk drogi
i ten dzban nie ogarnął tego starego gruza
xDD
@Vraagno: może i stary, ale całkiem spoko gruz. Tylko to bazowa, przednionapędowa wersja. Nie ogarnął mocarnych wolnossących 140 koni. Widać mocną podsterowność, może kiepskie opony, może wybite zawieszenie. To nie jest normalne zachowanie sprawnego auta, nie przy takim zakręcie i tych prędkościach.
Eclipse występował też w wersji GSX, z napędem na cztery koła i silnikiem bliźniaczym z Lancera Evo. A to już auto które sam bym kiedyś chciał
@Mr88m: to był przedstawiciel względnie-tanich japońskich coupe z tamtej epoki. Wraz chociażby z Celicą, Prelude, Integrą, FTO, MX-6 czy Tiburonem stanowił klasę która już na rynku nie istnieje, poza drobnymi wyjątkami. Te auta nie były szalenie drogie (dla młodych Japończyków), w podstawowych wersjach miały napęd na przód i najczęściej wolnossące silniki do dwóch litrów (stanowiąc tańszą
Tutaj pewnie gremlin jakiś siedział i kierował, a drugi wciskał gaz.
https://www.facebook.com/100001989445142/posts/24805650909084547/?rdid=WS1GmttoRtlOi7Kh
Update... To już niemal 30 latki...