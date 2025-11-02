Zablokował szpiegowanie i odkurzacz przestał działać.
Inżynier o imieniu Harishankar odkrył, że jego inteligentny odkurzacz iLife A11 nie tylko gromadził ogromne ilości danych o jego domu, ale, ku jego zaskoczeniu, też został zdalnie wyłączony po tym, jak właściciel zablokował komunikację z serwerami producenta.Lazaro
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 40
- Odpowiedz
Komentarze (40)
najlepsze
po ki xuj podłączyć sprzęt do wifi?!
Jeśli sprzęt nie jest w stanie wykonywać funkcji, dla ktorych go kupuje bez dostepu do internetu to niech sie walą, może jakis inny idiota to kupi.
To juz nie jedt, jak coś jest za darmo to ty jesteś produktem, teraz nawet jak sie zapłaci to jest się kopanym na dane.
ja mam lepszy pomysł, po WiFi obejrzec sobie mieszkanie sąsiada przez kamere zamontowana na takim odkurzaczu
dzecinada, gosciu sie zainteresował bo odkurzacz dziala przez kilkanascie minut w tygodniu a wali mu trafic po sieci jakby filmy wysylal.
ciekawe czy mikrofony do sterowania glosowego w trakcie odkurzania tez by sie znalazło jak by to otworzyć
ta, bo error kody wyswietlaja sie tylko na komorce, a do tego potrzeba wifi, tylko pralki z malym wyświetlaczem i malym drukowanym manualem zdaja sie temu przeczyć...
Logiki zbyt wiele w tym zdaniu nie ma.
Blokuje polowe ruchu sieciowego i dziwi sie ze mu cos nie dziala poprawnie
Jeszcze na serwisie go sprawdzili i w sieci gdzie nie bylo wycietego ruchu sieciowego dzialalo poprawnie
Niech go folia aluminiowa owinie i niech uruchamia go recznie
odkurzacz:
https://codetiger.github.io/blog/the-day-my-smart-vacuum-turned-against-me/
Jakoś zapomnieli w artykule wspomnieć:
Pisze, że sprzęt, który badał, to „iLife A11” na początku tekstu. Lecz w dalszej części przyznaje, że wewnątrz urządzenia znalazł komponenty/płytę oznaczoną jako 3irobotix CRL‑200S. („The same hardware, the 3irobotix CRL‑200S, powers devices from Xiaomi, Wyze, Viomi, and Proscenic.”)