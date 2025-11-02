Policja informuje, że złodzieje w ubiegłym tygodniu włamali się do domu w gminie Kłoczew w powiecie ryckim. Ukradli złotą biżuterię oraz pieniądze. Zniszczyli elementy okna i wyposażenia. W związku z włamaniem zatrzymano dwóch cudzoziemców. To 32-letni obywatel Gruzji i 33-letni obywatel Ukrainy.