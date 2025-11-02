Gruzin i Ukrainiec włamali się do domu. Co im grozi?
Policja informuje, że złodzieje w ubiegłym tygodniu włamali się do domu w gminie Kłoczew w powiecie ryckim. Ukradli złotą biżuterię oraz pieniądze. Zniszczyli elementy okna i wyposażenia. W związku z włamaniem zatrzymano dwóch cudzoziemców. To 32-letni obywatel Gruzji i 33-letni obywatel Ukrainy.Stopa_Szopa
- #
- #
- #
- #
- #
- 20
- Odpowiedz
Komentarze (20)
najlepsze
Brzmi jak początek kawału.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Zupełnie nic. Polski pierdel to dla nich awans cywilizacyjny.