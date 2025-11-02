Najwyżej zapłacę mandat
Jeśli ktoś mówi, że "najwyżej zapłaci mandat" albo "od tego są służby" to jasne jest, że to dlatego, że służby nie działają i żadnego mandatu nie dostanie. Bezczelna postawa, która uzależnia przestrzeganie prawa od sankcji, a nie wymiaru społecznego. Równie dobrze możesz dokonywać drobnych kradzieżyrybeczka
Komentarze (126)
Nikt:
- A jak! Dymam frajerów, to mam! Pozdrów rodzinkę!
Ciekawe czym się zajmuje ten przemiły Pan z białego audi o rejestracji WH84125.
Super tekst - "ja rozumiem, że tu jest chodnik ale ja nie mam gdzie zaparkować".
Standardy w polsce to są dosłownie standardy rosyjskie, poduczycie się cyrilicy i jakoś to przeżyjecie XD
Elektrowni atomowych polacy też nabudowali, identycznie jak rosjanie, tyle ile mogli.
Tylko
@staszaiwa: No ta, nie da się, więc możesz łamać prawo.
Oczywiście kierowca który powie że no w polsce nie da się przestrzegać przepisów, już tego twoim chłopskim rozumiem robić nie może XD
Nie dziwię się że politycy was robią w c---a jak jesteście takim narodem idiotów.
Ja ich nie budowałem, nie płaciłem za ich budowę i ich nie chcę.
Wy kierowcy również nie sprzątacie dróg.
Truchło rozjechanego lisa czy kota potrafi leżeć miesiącami na szosie, bo żadnemu z was nie przyjdzie na myśl by posprzątać.
Jak tylko mogę, to przy planowaniu trasy wybieram drogi gdzie DDR nie istnieją.
Szczerze gardzę ludźmi takimi jak ty, dla których samochód jest