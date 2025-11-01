Będąc na lotnisku w Gdańsku, czekając na lot. Nuda przede mną, przechodzę obok duty free i co mi się rzuca w oczy? Pomiędzy alkoholami, perfumami jest oto on - słoik miodu w ładnym stylizowanym opakowaniu, zamkniętym wiekiem, logo fundacji wspierającej kardiochirurgię – jakby ten emblemat miał odwrócić moją uwagę od tego, co naprawdę jest w środku. Pomyślałem: "Fajnie, przywiozę sobie do domu ekskluzywny polski miód, wysłannik z Lublina, Spółdzielnia APIS – tradycja od 1932 roku". Brzmiało dumnie. Słoik ładny, cena jak na lotnisko nawet spoko - 30zł za 550g, biorę to.

Dałem się nabrać, wziąłem ze sobą za dwa słoiki.

Dopiero na miejscu w domu, gdy otworzyłem pierwszy słoik i zabrałem się do degustacji, coś zaczęło mi pachnąć „nie tak" - i to dosłownie. Zapachu nie było. Zero. A właśnie w zapachu poznasz prawdziwy miód. Każdy porządny miód wielokwiatowy powinien mieć intensywny, przyjemny aromat, który wypływa z nektaru zebranego przez pszczoły. Ten miód? Zapach martwy, bez wyrazu, ciężko go do czegoś przypisać.

Konsystencja również dziwna – skrystalizowany, ale nie taki miły, „lepki" jak powinien być. Bardziej sypki, nienaturalnie twardo skrystalizowany. Nie pasowało to do tego, co znam z miodów zaufanych pasiek, które czasami kupuję u lokalnych pszczelarzy. Tamte miody to zupełnie inna bajka – zapach, kolor, tekstura – wszystko się zgadza.

Wtedy się zaciekawiłem i przeczytałem dokładnie etykietę. Mniejszym drukiem napisane:

"Kraj pochodzenia miodu oznaczony jest literą na końcu numeru partii:

A - Polska, B- Ukraina, C - Rumunia, D - Bułgaria, E - Hiszpania, F - Chiny, G - Wietnam

Dziwne dla mnie tym bardziej oznaczenie na etykiecie, gdzie zaraz za datą i numerem znalazły się aż trzy litery: FGA, co daje mi połączenie Polska + Chiny + Wietnam.

Czyli kupiłem sobie "polski" miód, który w rzeczywistości to mieszanka z Chin i Wietnamu. Marketing w najczystszej postaci. Dużo Polish branding, mało polskiego miodu.

Jak mnie wkołowali w to g---o? Na lotnisku człowiek nie myśli racjonalnie. "Ekskluzywny produkt", "polska marka", "emblemat fundacji" - wszyscy jesteśmy podatni...

Litery na końcu partii – To genialne ukrycie. Nikt nie czyta tego o tak! A tam się kryje najważniejsza informacja. Kraje pochodzenia oznaczone literami, jakby to była jakaś gra czy rebusa, a nie fundamentalna informacja o tym, co kupuję.

Dlaczego to mnie wkurza?

Powód pierwszy: Wprowadzanie w błąd. Na etykiecie Polska spółdzielnia pszczelarska, emblemat, tradycja od 1932 roku, Lublin – wszystko to sugeruje "kupujesz polski produkt". Ale to nie jest prawda. To jest mieszanka trzech krajów, z czego zaledwie część jest polska.

Powód drugi: Wojna z polskimi pszczelarzami. Każdy złoty wydany na takie g---o to złoty wyjęty z kieszeni lokalnych pszczelarzy, którzy faktycznie hodują pszczoły w Polsce, zbierają miód i nie mieszają go z zagranicznym gównem. Miód chiński trafia na rynek za grosze, tanieje rynek, bankrutują rodzinne pasieki. To się dzieje na skalę całego kraju.

Powód trzeci: Nieznana jakość importu. Kiedy czytam relacje branżowe, to okazuje się, że w chińskim miodzie mogą być rzeczy, które w UE są zakazane – pestycydy, antybiotyki, nawet GMO. Polskie przepisy mówią co "powinno być", ale czy JEST? Nigdy nie będziesz pewny, bo miód zmieszany to jak czarna skrzynka.

To nie jest miód. To jest produkt do konsumpcji, czysty biznes, ktoś wyraźnie chce na tym zarobić kosztem polskich pszczelarzy, ludzi, którzy robią to z pasją i zaangażowaniem.

Mam nadzieję, że już więcej nie dam się nabrać na takie coś. A co wy możecie zrobić? CZYTAJCIE ETYKIETĘ!

Unikaj duty free i supermarketów. Serio. To miejsce dla marketingu, a nie dla miodu. Znajduj lokalnych pszczelarzy, sklepiki spożywcze, targowiska. Znajdź sobie kogoś, komu ufasz. Rysiek czy Zbyszek z pasieki w sąsiedniej wsi, zawsze ktoś kogoś znajdzie, czy to z polecania, czy lokalnego targowiska. Ci ludzie produkują miód dla siebie i dla swoich sąsiadów, a nie dla akcjonariuszy.

Łatwo jest sprawdzić miód - test smaku i zapachu. Otwórz słoik, jeśli pachnie to dobry znak, jeśli nic to red flag. Taki prosty test, a tyle mówi.

Apis Lublin, dziękuję wam za lekcję. Nauczyliście mnie, że nawet marka z tradycją może Cię wkołować, że duży emblemat i ładne opakowanie to nie gwarancja jakości. Że "polski miód" może być wszystkim, czym chcesz, pod warunkiem, że przypiszesz sobie jego produkcję.