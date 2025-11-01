14 nagrobków znanych ludzi. Kto skromnie, a kto ekstrawagancko?
Churchill, Tolkien czy Feynman mimo niezwykłych osobowości, ich nagrobki pozostają zaskakująco skromne. Inaczej rzecz ma się z Oscarem Wildeem czy Karlem Marxem. Kto jeszcze postawił na ekstrawagancję, a czyj pomnik ginie wśród sąsiednich mogił?Histmag
Ten późniejszy grób będzie celem pielgrzymek, na miarę Stairway to Heaven.
@Czesterek: Niestety, to nie quiz i nagród nie przewidziałem ;)
Artykuł przetłumaczony z amerykańskiej wersji. Bardzo skromnie opisane postaci, a znaczna większość z nich odnosi się do amerykańskiej popkultury. Normickie tematy wałkowane w kółko do porzygu. Nic specjalnego.