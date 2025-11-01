- jak robić na 5 etatów bez przypału

- rekordzista, zaszył 15 rękawiczek i tampon w brzuchu pacjenta, czy będzie księga guinessa?

- wybór prywata czy nfz to przeszłość, teraz pracujemy prywatnie z nfz tylko pobieramy środki

- komisja etyki, jak gadać żeby było dobrze

- czy pacjenci muszą zdrowieć? - ekspert odpowiada - to kwestia filozoficzna

- 60 pacjentów na godzinę, nie wiesz jak? powinieneś się wstydzić, że nie przeczytałeś jeszcze Pokaż całość