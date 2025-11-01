Bo u nas dużo ludzi ma coś z sowietów. Słabo zarabiają, a chcą żyć na poziomie wyższej klasy niż są w rzeczywistości to co się dziwić, że nie mają oszczędności?

Wiecie, że z luksusowych marek najcześciej sprzedawane są portfele i paski? Na torebki i droższe elementy garderoby już nie stać, a jednak chcą się pochwalić, że mają coś „premium” najlepiej z wywalonym wielkim logo żeby każdy widział.