Co trzeci Polak w słabej kondycji finansowej. Nowe dane
Prawie połowa Polaków ocenia swoją sytuację materialną jako przeciętną, a regularnie oszczędza tylko 34 proc obywateli. W grupie wiekowej 45-54 lata co trzeci respondent obawia się o swoją emeryturę - wynika z badania Financial Wellness Index firmy Finax.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- 86
- Odpowiedz
Komentarze (86)
najlepsze
Bo zacznie kupować drogie auta które i tak są produkowane za granicą i ta firma zgarnie kase oraz zacznie stołować sie za granicą w ekskluzywnych kurortach i tak dalej.
Ba nawet to nie wpłynie na gospodarke tamtych ludzi bo nie zależnie czy firma produkująca zarobi 2 miliardy czy 10 miliardów to pracownik robiący w niej
@recznik_z_ikei: a jakie plany ma konfa na budżet? deklaracji partii nie umieją zrobić
I cyk - miniratka
@Wilk_i_Zajac: A jaki to ma związek z artykułem? Kolejny co czyta tylko nagłówki?
1. Masz pieniadze -> inwestuj w beton.
2. Nie masz pieniedzy -> bierz kredyt i inwestuj w beton.
3. Nie oszczedzaj, brak realnie dobrych programow ktore wspomagaja oszczedzanie, za to sa: wakacje kredytowe, doplaty do kredytow, pozytywne rozwiazania dla ryzykantow-frankowiczow i tak dalej.
4. jezeli postanowiles oszczedzac, to stracisz. Przy inflacji 20% pan glapa zabierze ci oszczednosci z paru lat, bo przeciez nie mozna podniesc stop
Nawet na cmentarzu są dwa rodzaje pomników. Wypasione waszego Pana Janusza i wasze skromniutkie. Kasę zabiorą ze sobą do grobu a nie podzielą się z wami pożyteczniaki. xD
#bekazprawakow #biznes
Ja jestem ciekaw jakiego typu są to wydatki bo informacji w artykule na ten temat brak. Z obserwacji własnych widzę że nie ma u nas dobrej edukacji finansowej i conajmniej przeciętnie z oszczędzaniem nawet gdy sytuacja materialna na to pozwala.
Mam znajomego który od rodziców dostał mieszkanie, ma dobrze płatną pracę ( powyżej średniej krajowej), i ledwo mu
ale bla bla bla, mamy wybrać radykałów to wtedy wreszcie będzie dobrze XD
Wiecie, że z luksusowych marek najcześciej sprzedawane są portfele i paski? Na torebki i droższe elementy garderoby już nie stać, a jednak chcą się pochwalić, że mają coś „premium” najlepiej z wywalonym wielkim logo żeby każdy widział.