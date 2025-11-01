Ukrainka skazana za wysłanie b---y paczkomatem. Wymierzono jej grzywnę.
Sąd uznał, że Ukrainka Kristina S. wskazując organizatora akcji przesłania b---y, zasługuje na złagodzenie kary. Wymierzono jej grzywnę w wysokości ponad 18 tys. zł. Po odliczeniu okresu tymczasowego aresztowania, który odpowiadał 404 stawkom, skazana musi zapłacić 6,1 tys. zł.martty
Komentarze (122)
@McDonaldsTrump: Patrząc na twój wpis i awatar, to poddałeś się do ojca.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brunon_Kwiecie%C5%84
Jest również ścigany czerwoną notą Interpolu. W aktach sprawy znajduje się adnotacja, że tylko na tej podstawie ukraińskie służby nie przekażą Polsce swojego obywatela. Oznacza to, że ewentualne zatrzymanie Kowalenki będzie możliwe, dopiero gdy opuści on Ukrainę. Z akt sądowych nie wynika, czy weryfikowano jego przynależność do SBU.
jednak z jakiegoś powodu ukraina go chroni - nie ogarniam
Może poszedł na współpracę i wydał kolegów szpiegów
Czyli spełnia się scenariusz, gdzie SBU (w 100% wykonujące rozkazy amerykańskiego CIA) przeprowadza dywersję w Polsce aby wywoływać strach = manipulować Polakami aby nadal finansowali Ukrainę (i pośrednio banki USA, które chcą spłaty odsetek długu Ukrainy)
Jest to powtórka Operacji Gladio - USA i podłegłe bojówki przeprowadzały zamachy, żeby manipulować emocjami Europejczyków
:
przecież już mają xD