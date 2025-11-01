wspólnik "artystki"

Jest również ścigany czerwoną notą Interpolu. W aktach sprawy znajduje się adnotacja, że tylko na tej podstawie ukraińskie służby nie przekażą Polsce swojego obywatela. Oznacza to, że ewentualne zatrzymanie Kowalenki będzie możliwe, dopiero gdy opuści on Ukrainę. Z akt sądowych nie wynika, czy weryfikowano jego przynależność do SBU.



jednak z jakiegoś powodu ukraina go chroni - nie ogarniam