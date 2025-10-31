"W całym kraju problem z kierowcami", takie coś słyszę od dobrych 15 lat.

7000-8000 brutto, ale w Warszawie lub Wrocławiu. W takim mieście powiatowym to 5000-6000 brutto.

Jesteś też sprzątaczem i mini mechanikiem. Nie dziwne, że Polacy wolą jeździć busem na międzynarodówce lub idą do Niemiec.

Myślicie, że to problem zaoferować w powiecie 10k brutto, a w stolicy 15k brutto i to się odbije na biletach?

Pensje kierowców to jest ułamek wydatków Pokaż całość