Świnoujście zamiast dać podwyżki woli sprowadzać kierowców z Indii!
Świnoujska Komunikacja Autobusowa zyskała w ostatnich dniach trzech nowych kierowców Devanathana, Ajo i Genesha.Kowal13
@kremenaros: kiedy tak menzten powiedział? z tego co pamiętam że powiedział żeby nie zmuszać firm do innowacji przez państwo i tyle.
No ale tak to jest jak ktoś ma złą wolę, nawet ''miłego dnia'' odbierze jako groźbę
@browarosss12: ciągle jest mówione o tym.
aaa w tym kwartale tyle urosło a w tym tylko tyle i to bardzo źle bo w kraju obok mieli o 0,1% wyższy wzrost...
Tylko że nie ma to kompletnie znaczenia ponieważ obecnie na tym poziomie którym jesteśmy wzrost PKB nie powoduje że nasze życie jest lepsze (no chyba że dla kogoś większa konsumpcja=lepsze życie)
7000-8000 brutto, ale w Warszawie lub Wrocławiu. W takim mieście powiatowym to 5000-6000 brutto.
Jesteś też sprzątaczem i mini mechanikiem. Nie dziwne, że Polacy wolą jeździć busem na międzynarodówce lub idą do Niemiec.
Myślicie, że to problem zaoferować w powiecie 10k brutto, a w stolicy 15k brutto i to się odbije na biletach?
Pensje kierowców to jest ułamek wydatków
-4x nowe autobusy elektryczne za 4,2 mln złotych
-4x nowe elektrobusy za 8,5 mln złotych
-wycieczki dla VIPów na targi transportu w Gdańsku, gdzie omawiane było m.in. jak dać autobusy do Kijowa
Na ile lat by starczyło, podwyżki o 2000zł dla 34 kierowców w Świnoujściu?
Bo chyba na 11 lat, gdyby nie te
@luke-mat: jako że w mojej firmie stałym klientem jest jedno MPK z miasta wojewódzkiego to sam widzę skalę marnotrawstwa. Ci ludzie kupują towar w ilościach podchodzących pod hurtowe na Allegro. XD. Mamy tam wyższe ceny niż
1 raz miałem sytuacje w której na moim wydarzeniu dla bliskich i znajomych-znajomych szmata sprowadziła nieeuropejczyka hindusa. Siedział cicho ale widocznie podsłuchiwał bo w rozmowach z brytyjczykiem i finem musiał wypalić że my (u nas, to było w PL) potrzebujemy
@Pasza_Ty_Nasza:
- drogie uprawnienie
- nie łatwe do zrobienia
- wymagające pewnych predyspozycji psychoruchowych. Większość ludzi się do tego po prostu
No i jak już Ukraińcy mieli zdecydowana większość to nie zapytali o podwyżkę. Oni ja wymusili - bo solidarnie zagrozili, że albo kasa, albo nie pracują. Pozorna oszczędność.
Raczej ogólnopolskiego kryzysu płacowego, gdzie urzędas/przedsiębiorca doznaje stanu przedzawałowego i poluzowania zwieraczy na samą myśl, że miałby płacić godziwe pieniądze szeregowemu pracownikowi. Dla nich to są "robole", czyli podludzie, plebs, więc w ich mentalności powinni dostawać tyle co pies - żeby starczyło na michę, budę i b--ń boże na nic więcej, bo jeszcze zaczną żyć w dostatku, a dla paniska Janusza to byłaby potwarz jakby kundel z