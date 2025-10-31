"LEX Szarlatan". Zapłacą 250 tys zł za leczenie raka wlewami z witamin i kurkumy
Salinomycyna, wlewy z witaminy C i kurkuminy oraz bioelektroterapia w leczeniu raka takie metody oferowała jedna z lecznic. Właśnie przegrała w sądzie z Rzecznikiem Praw Pacjenta, którego stanowisko w sprawie zostało podtrzymane. Zakwestionował on wcześniej metody leczenia w tej przychodni.sub_zero_1
Jechać z tym tałatajstwem do spalonej ziemi.
@mg1987: albo Brauna
Najbardziej liberalny kraj w UE w kwestii leczenia naturalnego.
Istnieje status prawny Heilpraktiker – czyli „uzdrowiciel z uprawnieniami państwowymi”.
Heilpraktiker
A oświecony wyznawca fajzerka na której już daweczce jest? 8 czy 9 ?
Inna bajka, ze tam dzieki wszechobecnemu syfowi i wdychania gowna (ten specyfinczy zapaszek w powietrzu to wlasnie palone gowno- dla tych co tam byli i sie zastanwiali co to jest) i tak zyja krocej