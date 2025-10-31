Bursztynowa kapsuła czasu: Larwa komara z czasów dinozaurów
Prawdziwy skarb sprzed milionów lat! Naukowcy odnaleźli w bursztynie z Mjanmy najstarszą znaną larwę komara z czasów,starnak
- #
- #
- #
- #
- #
- 14
- Odpowiedz
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (14)
najlepsze
"Tom Gilbert, dyrektor Danish National Research Foundation Center for Evolutionary Hologenomics, wraz z zespołem przeprowadził w 2012 roku badanie, w którym na podstawie analizy DNA w kościach ptaków z ery kredy wywnioskował, że okres półtrwania DNA wynosi ok. 521 lat. Oznacza to, że w idealnych warunkach DNA może
@mkkud: Nie rysowałeś nigdy kredą w szkole?
No rzeczywiście, 3 tryliony drzew na Świecie i 100 milionów lat. Niesłychany splot okoliczności żeby żywica kapnęła do kałuży w której żyje larwa. Zapewne dzieje się to raz na milion lat.
Przecież widzisz że znaleźli owada, który wysysał z innych.