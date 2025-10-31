Wiem ze to oklepane ale tak, zmiana na linuxa wiele miesiecy temu byla swietna. Na poczatku balem sie ze beda problemy z grami ale ich nie ma. Przyzwyczailem sie do Libre office, a w codziennym uzytkowaniu jest naprawde szybki. Nie spotkalem mitycznych problemow ze sterownikami, a nawet durna drukarka wpieta do switcha po prostu juz na mnie czekala po instalacji. Rozwalil mnie no fakt ze zeby uzywac skanera Canona na usb na Pokaż całość