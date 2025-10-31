Mroczna prawda o chipach TPM [Win11]
Byłeś zmuszony do zaktualizowania Windowsa do 11 bo 10 została wycofana z użytku? Jednym z wymogów zainstalowania Windowsa z 11 jest chip TPM 2.0, obejrzyj film i zobacz dlaczego. [Materiał niestety po angielsku, ale można włączyć automatyczne napisy z opcją tłumaczenia]Filip3k91
Dodatkowo tak naprawdę moduł TPM nie jest do niczego tam potrzeby. Da się instalować W11 na sprzętach bez niego, sam mam go np. na starych thinkpadach z czasów gdzie nikt o TPM nie słyszał ( ͡º ͜ʖ͡º)
@Atreyu: moduł TPM (może nie 2.0, ale jednak) mają nawet niektóre komputery, które obecnie nie ruszą 24H2+, bo są za stare pod kątem instrukcji CPU - mam takowego SFFa w domu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@SpokojnyPan: