Łotewski parlament zdecydował o wypowiedzeniu Konwencji Stambulskiej
Łotewski parlament zdecydował o wypowiedzeniu Konwencji Stambulskie (międzynarodowego dokumentu mającego chronić kobiety przed przemocą)j, stając się pierwszym krajem UE, który podjął taką decyzję. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.matixrr
@mage: należy chronić każdego, ale kobiety bardziej, bo są równiejsze ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Alimenty na podstawowe potrzeby, zajęcia dodatkowe aparaty itd nierefundowane przez państwo to nie takie potrzeby. Alimenty dodajmy niezależne od zarobków wyliczane na podstawie minimalnej.
Brak podziału majątku przy rozwodzie. Ludzie wychodzą z czym weszli.
Bez sądów bez niczego na oświadczenie u notariusza.
No i jeszcze za pomówienia partnera obligatoryjne więzienie minimum rok ;)
I
@fittrenerka: a która partia wyrówna wiek emerytalny?
Deklaruje, postuluje - pamiętam że PO
Po przyjęciu tej konwencji to nawet w islamskich krajach jest poniżej (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
Konwencja Stambulska chroniąca kobiety z Islamskiego kraju?