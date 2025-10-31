63% Polaków ma nadwagę lub otyłość - wg NFZ
To aż niemożliwe, ale takie są fakty. Z tego 35% ma nadwagę, a 28% otyłość.lose-weight-app
- #
- #
- #
- #
- #
- 250
- Odpowiedz
To aż niemożliwe, ale takie są fakty. Z tego 35% ma nadwagę, a 28% otyłość.lose-weight-app
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (250)
najlepsze
Zresztą lekarze, jak pójdziesz z problemem (nadciśnienie, bóle i inne), to zamiast powiedzieć szczerze, że trzeba schudnąć, to da tabletki xD.
acz łatwo powiedzieć, ale bardzo trudno się w tym postanowieniu utrzymać
sam podchodziłem do MŻ dziesiątki razy i zawsze fail
ale finalnie się udało ;]
btw. super wynik, gratulacje!!!
btw. ja znam te dietę pod akronimem ŻP
Ale to się zaczęło samo, gdy mój organizm sam zrozumiał że nie muszę pochłaniać tylu kalorii i źle mi z pełnym bebzonem.
można jeśd dużó, dobrze i jeszcze chudnąć
@dancioboy: Oczywiście że pomoże na zdrowie a pieniądze będzie można przeznaczyć na szpitale, Prawda? ( ͡º ͜ʖ͡º)
- panie doktorze jaki jest prawidłowy wzrost przy mojej wadze?
- 4 metry
( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Ostatnio przyłapałem go na mieście jak do banku, do którego ma 5 minut z buta, jechał samochodem i dłużej zajęło mu szukanie miejsca parkingowego, niż zająłby sam spacer.
A bebech ma coraz większy.
@Sathanas_Gloriam: Mój szwagier - cukrzyk mieszka 700 metrów od siłowni, ale jeździ do niej samochodem. Dłużej krąży po parkingu, szukając wolnego miejsca, niż by doszedł na piechotę. ( ͡° ͜ʖ ͡
@Marian84: A to z kolei jaką ma przyczynę?
Przyszła nowa władza, usunęła program, ale podatek cukrowy pozostał. ba, nawet jest zwiększany :3
Ja sam chudłem i wiem, jakie to jest trudne. Nie polecam nikomu. Sam się zastanawiałem nad operacją, jak paru moich kumpli przez to przeszli. I po 6 latach