Samochodoza też ma duży wpływ. Wolę się przejść do Lidla te 10 minut, a mój ojciec janusz ma 3 minuty bliżej, ale puka się w czoło jak to tak, nie autem? Przecież te parę minut to "daleko".



Ostatnio przyłapałem go na mieście jak do banku, do którego ma 5 minut z buta, jechał samochodem i dłużej zajęło mu szukanie miejsca parkingowego, niż zająłby sam spacer.



A bebech ma coraz większy.