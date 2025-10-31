Truła wspólniczkę środkami poronnymi, aż ta straciła dwie ciąże
Dramat pani Anny rozgrywał się wiosną i latem tego roku. Kobieta, którą uważała za przyjaciółkę i która miała na nią wielki wpływ, zamieniła jej życie w piekło.bartisz89
Komentarze (23)
najlepsze
@Grzesiok Pfff, witaminkę chcesz tak surowo karać? To by przecież znaczyło, że kobiety są świadome podejmowanych decyzji. Żaden sąd w to nie uwierzy.
@kjungst: ( ಠ_ಠ)
A ona raczej nie dbała o jej zdrowie wiec mogla użyć wszystko co znalazla.