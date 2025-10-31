Pracowali w Biedronce, budują nową sieć. "Jesteśmy tańsi o 20 proc."
O polskim hard dyskoncie Vollmart robi się coraz głośniej. Sieć chwali się, że jest o 20 proc. tańsza od Lidla czy Biedrstarnak
- #
- #
- #
- #
- #
- 77
- Odpowiedz
O polskim hard dyskoncie Vollmart robi się coraz głośniej. Sieć chwali się, że jest o 20 proc. tańsza od Lidla czy Biedrstarnak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (77)
najlepsze
@LudzieToDebile: Ale co miało się pochrzanić? Z połowa Polskich firm ma obcobrzmiące nazwy powody:
- Polacy lepiej reaguj na zagraniczne marki.
- Jak chcesz wyjść za granice to tam źle reagują na polskobrzmiące marki
- W dojrzałym kapitalizmie doskonale znają sobie sprawę że większość firm rodzinnych ( nazwisko w nazwie) nie przetrwa zmiany pokoleniowej a ponad 98% nie istniej dłużej jak 3 pokolenia, więc powszechnie uważa
A mnie to jeszcze ciekawi na jakie umowy zatrudniacie i ile płacicie pracownikom oraz jak ich traktujecie.
@Krupier: mnie w sumie to mało interesuje, niech sobie ukraińców trakują jak chcą, byle zgodnie z prawem
Sklep który miał ambicję podbić rynek, a przegrał ze stoiskami z lemoniadą prowadzonymi przez grupkę dzieciaków. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dajcie normalne ceny bez gównianych cenówek i promocji 100+100, a sklep niech będzie ogarnięty i posprzątany, to wystarczy.
Też hejtuję te promocje, bo już naprawdę zaczyna być to wkurzające, ale jeśli produkty, które kupuję regularnie są w niej tańsze niż normalnie to dlaczego miałbym nie skorzystać? Są produkty, których od lat nie kupiłem w normalnej cenie np. papier toaletowy.
@Krupier: No tylko idziesz raz, towar z listy kosztuje x, za tydzień kosztuje x-10%, a za miesiąc x+20%. Nie mam czasu, sił, czy chęci przeglądać wszystkie gazetki, czy latać po sklepach. To był jeden z powodów, dla którego niemal wszystko, co nie jest spożywką, kupuję na allegro. W cenie 2 płynów mam 3, a że mam dużo szafek to jest
Coś z tej biedry wyniesli