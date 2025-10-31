I mają mnie za klienta!! Nic mnie tak nie wqr.wia jak te wszystkie promocje, jak ktoś ma czas to spoko, można parę groszy zaoszczędzi. Ja nie mam i ostatnie co to lubię, to czuć się dymany jak idę do sklepu i widzę, że podnieśli ceny na to co chcę kupić, bo musieli zbić na innych.